أحمد شوبير يوجة رسالة لحارس الزمالك.. تعرف عليها

وجه الأعلامي احمد شوبير نصيحه،لحارس مرمي نادي الزمالك أبو جبل أن من ضرورته إعادتة حساباته في التدريبات وذلك بعدما أخطاء أمس في مباراة الفريق أمام فريق الإسماعيلي وعدم صده للكرة التي تسببت في هدفة في شباكه .

موقع دوت الخليج الإخباري

وقال شوبير:"لازم أبوجبل يدرب برجلة أكتر من كدة لن هذا الأمر في غاية الأهمية".

وتابع حديثة: " أن فريق الإسماعيلي كان مفاجاة في لقاء أمس حيث أحرجوا فريق الزمالك، ولو إستمر فريق الدراويش علي هذا المستوي أتوقع له تقديم أداء جيد في الدوري، والإسماعيلي ينقصه باهر وعبد الرحمن وفخر الدين، وهم من أهم اللاعبين في الفريق ومع ذلك أدى بشكل جيد".

وإستكمل حديثة:" لم أفهم باتشيكو بالأمس، زيزو أشعر أنه أفضل فى الجبهة اليمنى، والتأليف فى التشكيل مشكلة، وشيكابالا أفضل فى الجبهة اليسرى، وربنا منحه من الإمكانيات والموهبة ما تجعله قادرا على التكيف مع أى مكان، ولكن شعرت أن الزمالك معوج، حتى نزول بن شرقى".

وأختتم حديثة قائلاً:"أن الزمالك يجب مراجعت حساباته قبل السفر الي السنغال ومازلت عند رأي أن الفارس الأبيض متأهل من هذه المجوعة".

والجدير بالذكر أن أنتهت مباراة الزمالك أمام فريق الإسماعيلي بنتيجة 2/1 لصالح الفارس الأبيض، ويتصدر فريق الزمالك ترتيب الدوري برصد 29 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق الدراويش المركز ال17 برصيد 8 نقاط من أصل 12 مباراة خاضها الفريق.

ويأمل الفارس الأبيض هذا الموسم في إنتزاع الدوري من غريمه التقليدي الأهلي وحصد بطولة الدوري الممتاز، ويمتلك الزمالك 12 دوري بينما يمتلك المارد الأحمر 42 بطولة دوري.