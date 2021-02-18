موعد قمة الأهلي والزمالك اليوم.. والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي والزمالك مساء اليوم، مباراة هامة في قمة منافسات دوري محترفين اليد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين رجال للموسم 2020|2021.

ويلتقى الأهلي بالزمالك في تمام السادسة من مساء اليوم، الخميس، علي صالة استاد القاهرة الدولي، في قمة دوري محترفين اليد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قنوات أون تايم سبورت 3 أحداث المباراة بين الفريقين في إطار منافسات دوري محترفين اليد، وبتعليق صوتي للمعلق خالد خيري، كما تبث الصفحة الرسمية للإتحاد المصري لكرة اليد أحداث المباراة عبر الإنترنت.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب جدول دوري محترفين اليد برصيد 12 نقطة بعد أخر 3 إنتصارت للفريق، فيما يقع سبورتنج بالمركز الثانى برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق فوزيين وتعادل خلال الـ 3 مواجهات، يليه الزمالك بالمركز الثالث بنفس عدد النقاط 10 نقاط ولكن بفارق أهداف أقل.

ويقع هليوبوليس فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ثم طلائع الجيش فى المركز الخامس بنفس الرصيد ثم الأوليمبى فى المركز السادس بـ 6.5 نقطة،ومن بعده الطيران فى المركز السابع برصيد 4 نقاط و أخيرا الزهور فى المركز الثامن و الأخير برصيد 3.5 نقطة .

وأبلغ هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد،أمس، إبلاغ نادى الأهلى والزمالك بإقامة مباراة الفريقين علي صالة استاد القاهرة بعد الحصول علي الموافقات الأمنية عقب تدخل الدكتور أشرف صبحي.

الحضور الجماهيري

وتقام المباراة بين الأهلي والزمالك بدون حضور جماهيرى، حيث تم إرسال جواب لكل الناديين يفيد أنه غير مسموح بحضور المباراة سوى حاملى بطاقات الإتحاد فقط.

ويقتصر الحضور علي:

حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و رؤوسا اللجان بالاتحاد

2- حضور أعضاء مجلس إدارة الناديين

3- حضور مديري النشاط الرياضي في الناديين، بجانب حضور مديري عام الناديين

4- حضور الصحفيين بحد أقصى 30 صحفيا و ذلك لحضور المباراة مع ضرورة التوجه الى مقر الاتحاد بمدينة نصر لاستلام تصاريح الدخول و ذلك بأسبقية حضور الصحفيين لأخذ التصاريح صباحا بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.

وتقام باقي مباريات الجولة بجانب مباراة الأهلى والزمالك مواجهات بين كل من الطيران أمام الزهور، وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى يصطدم بـ هليوبوليس.