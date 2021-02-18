سعر الحديد اليوم الخميس 18-2-2021

ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 فبراير 2021، ولُاحظ ارتفاع في أسعار الأسمنت المختلفة، بينما استقرت أسعار الجبس في الأسواق.

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دوت الخليج الاخباري ترصد أسعار مواد البناء المختلفة اليوم



أسعار الحديد اليوم الخميس 18-2-2021

وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 13 ألف و700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13 ألف و600 جنيه، وبلغ سعر حديد سرحان للطن 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد المعادي 13 ألف و300 جنيه، وجاء سعر حديد العشرى 12 ألف و800 جنيه للطن.

كما جاء سعر طن حديد بشاي 13 ألف و500 جنيه، وطن حديد عطية بلغ 13 ألف و400 جنيه، وسعر حديد العتال 13 ألف و450 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد مصر ستيل 13 ألف و400 جنيه.



اسعار الجبس اليوم الخميس 18-2-2021

سجل سعر جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس السويس إلى 580 جنيه، وسعر طن مصر سيناء وصل إلى 650 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم الخميس 18-2-2021

فيما سجل أسمنت الشركة العربية المسلح، 805 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت الشركة العربية النصر 760 جنيه للطن، وأسمنت المهندس سجل 775 جنيه، بينما سجل أسمنت طرة وحلوان 790 جنيه للطن، وسجل أسمنت جنوب الوادي 740 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الخميس 18-2-2021

فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 630 جنيهات.. والواحة المخلوط وصل إلى 680 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس 18-2-2021

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار أسمنت المقاوم للملوحة اليوم الخميس 18-2-2021

سجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 815 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ 770 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 815 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 810 جنيها.