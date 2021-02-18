مدرب الأهلي يسخر من رضا عبد العال وخالد الغندور

يعتبر سامي قمصان المدرب المساعد بجهاز النادي الأهلي أحد العناصر الهامة بالجهاز، ويساعد بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في كثير من الأمور التي تخص المباريات وفرق الدوري المصري، نظرا لأنه العنصر المصري الوحيد المتواجد داخل الجهاز، ويمتاز بالهدوء الدائم ولا يتحدث كثيرا في وسائل الإعلام، وعندما يتحدث يكون فقط من أجل توضيح بعض الأمور الفنية فقط ولا يتحدث عن أي أمور خارج إطار كرة القدم.

موقع دوت الخليج الإخباري

وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعد الإنتقادات لفريق الأهلي خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والتقليل من الفرق المنافسة التي يفوز عليها الأهلي في البطولة، والهجوم الحاد الذي طال الفريق بعد مباراة بايرن ميونخ في إطار مباريات الدور نصف النهائي للبطولة.

أكد سامي قمصان خلال حديثة علي قناة الأهلي: "كانت هناك حملة شرسة من بعض الإعلاميين علي لاعبي الأهلي قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية، وكانت التوقعات أن الفريق سوف يخسر أمام الدحيل القطري بكل سهولة، وتحدثوا أن فارق الإمكانيات سيكون في صالح الفريق القطري، وبعد فوز الأهلي أرادو التقليل من حجم الإنجاز الكبير والصعود لمباراة الدور نصف النهائي وقالوا أن فريق الدحيل ليس بالمستوي، برغم أنهم قبل المباراة تحدثوا علي فرصة الفريق القطري في الصعود ستكون كبيرة".

وأكمل: "أما في مباراة بايرن ميونخ الألماني توقع نفس المحللين أن الأهلي سينهزم بنتيجة كبيرة أمام بطل أوروبا ولكن عكس التوقعات فاز الفريق البافاري بصعوبة وهو ما جعل المحللين ينتقدوا أداء الأهلي وتحدثوا أن الأهلي كان بإمكانة الفوز علي بايرن ميونخ وأن خوف المدرب موسيماني منذ بداية المباراة هو السبب الحقيقي في حدوث الخسارة".

وجه سامي قمصان رسالة شديدة اللهجة لكل من ينتقد أداء الأهلي وقال: "إزاي تكون في الثانوي وتنتقد حد في الماجستير"

كان هذا التعبير شديدا للغاية وموجها لنجوم كثيرين في الوسط الرياضي وعلي رأسهم، رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق والذي كان شديد الإنتقاد لعناصر الفريق خلال البطولة وحتي بعد نهاية مباراة بالميراس البرازيلي والذي فاز بها الأهلي بركلات الترجيح، هذه الرسالة أيضا كان إلي خالد الغندور مقدم البرامج في قناة الزمالك وذلك بسبب حديثة بعد مباراة بايرن ميونخ أمام الأهلي وأكد أن الزمالك كان يستطيع الفوز علي بايرن ميونخ حال تواجده في البطولة".