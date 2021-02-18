عمرو درويش يعلن تبرع نواب التنسيقية بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق أسر الشهداء

النائب عمرو درويش - أرشيفية
أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تبرع نواب التنسيقية بنصف قيمة المكافأة الشهرية، لصالح صندوق أسر الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإهاربية والحربية والأمنية وأسرهم .
الموافقة على صندوق تكريم الشهداء
هذا ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
كما وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.
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