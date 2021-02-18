بعد مشاكله مع منصات السوشيال ميديا..ترامب يطلق منصة تواصل إجتماعي خاصة به

دونالد ترامب-أرشيفية
كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه لن يعود لاستخدام موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، معلنًا أنه على اعتاب إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.
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تويتر تحجب حساب دونالد ترامب بشكل نهائي
وكانت شركة "تويتر" أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف"، كما تم تعليق حسابات ترامب في مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب" وذلك بعد أن اقتحم مناصروه في ستة يناير الماضي 2021، لمبنى الكابيتول.
فيما لن يسمح لترامب بالعودة مرة أخرى لمنصة تويتر، حتى لو قام بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز به، وذلك وفق ما أعلنه نيد سيغال المدير المالي لشركة "تويتر".
ترامب يكشف نيته في الترشح للرئاسة مرة أخرى 2024
وفي نفس السياق ظهر ترامب في أول مقابلة له عقب خروجه من البيت الأبيض، وذلك على "نيوز ماكس" وهو موقع تلفزيوني إخباري يميني، ولم يشير ترامب عما إذا كان يخطط للترشح مجددا عام 2024 للرئاسة، أم لا.
وقال: "لن أتحدث عن الترشح بعد، لكن لدينا دعم هائل.. أنا الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي"، ويقصد هنا نسب التأييد له.
يذكر أن ترامب من حقه الترشح مرة أخرة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.
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