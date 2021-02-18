محمود شعراوى: دورة تدريبية جديدة للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لتولى المناصب القيادية.

وأوضح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن البرنامج التدريبى يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهن بمكتسبات وحقوق المرأة فى القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة فى الاتصال والتفاوض، وإدارة الوقت، وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية، وزيادة وعيهن بأهم مكتسبات المرأة فى قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016، وتنمية مهارتهن فى إحصاءات النوع الاجتماعى والموازنة المستجيبة للنوع.

وأشار شعراوى إلى قيام الوزارة بتنفيذ دورتين تدريبتين لتنمية مهارات رؤساء والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم المشاركات فى الدورات التدريبية وأيضا المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وترشيحن لتولى الوظائف القيادية فى المحافظات و تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن فى باقى المحافظات.

وأكد شعراوى أن الوزارة أنشأت إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمى لها إيماناً بأهمية دور المرأة فى دفع عجلة التنمية، كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى جميع المحافظات وذلك ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص فى مجال دعم حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها وتنمية قدراتها وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية متكاملة ذات جودة عاليه دون تمييز، بهدف خلق بيئة عمل نموذجية وتحقيق الرضا الوظيفى، وإعداد كوادر متميزة من الصفين الثانى والثالث، موضحاً أن إدارة تكافؤ الفرص بالوزارة هى آلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة، وقال ان الوزارة ساهمت فى زيادة نسبة القيادات النسائية فى الوزارة لتصل إلى حوالى 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

وأشاد شعراوى بالجهود التى بذلتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات وعددها 226 وحدة فى نشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها لافتا إلى أهمية دور هذه الوحدات فى دعم مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة لإدارة البرنامج السكانى وتوفير منظومة معلوماتية توضح معدلات تنفيذ البرنامج

السكانى وتنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومى للسكان ومركز معلومات مجلس الوزراء فى 10 محافظات بما يعمل على تعزيز قدرات المحافظات على إدارة الملف السكانى .

وأشار الوزير إلى مشاركة وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات فى عدة مبادرات نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وأهمها "مبادرة إنتى منتجة" والتى تهدف الى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتى تأثرت سلباً بجائحة كورونا وذلك عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية أو مشروعك والمشاركة فى إقامة المعارض لتسويق منتجاتهن فى إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة، كما شاركت الوحدات فى مبادرة "وطن غالى" لدعم الإنتماء وحب الوطن .

ولفت الوزير أيضا إلى "مبادرة قرية مصرية بلا أمية" والتى نفذتها وحدات تكافؤ الفرص وتهدف الى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات والمساواة بين الفتيان والفتيات فى التعليم وتم من خلالها محو أمية 9.785 سيدة فى نطاق مبادرة مصرية بلا أمية من إجمالى 13.500 مستهدفة مشيرا إلى ندوات التوعية التى تنفذها الوحدات لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية والتعريف بالتعديلات الدستورية بدستور 2019 وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وتم تنظيم 257 ندوة فى نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية.

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف" من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى بهدف التصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرآة وخصوصا ذوى الإعاقة وبلغ إجمالى الندوات 537 ندوة لعدد حوالى 36 ألف مستفيد على مستوى المحافظات، ومبادرة "يوم فى قرية" وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص وحصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات.

وأوضح محمود شعراوى أن وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات قامت بإطلاق عدة مبادرات مثل "هنعيش تحت اى ظروف ــ أمانك بايدك" للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكذا سبل الوقاية وكيفية التعايش تحت الظروف الحالية للأزمة بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تم توزيع مستلزمات الوقاية من كمامات ومطهرات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما قامت وحدات تكافؤ الفرص بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بتوزيع مساعدات عينية للمتضررين من آثار فيروس كورونا كما تشارك الوحدات فى أعمال حصر المتضررين بالتعاون مع وزارة التضامن وتم التنسيق مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية "حملة 100مليون صحة ــ حملة صحة المرأة ـــ التوعية بفيروس كورونا" بدواوين عموم المحافظات.