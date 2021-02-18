صور.. الرقابة الصحية تعلن حصول مصر على الاعتماد الدولى لمعايير المستشفيات

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والتى تتبع رئاسة الجمهورية، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وممثل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.





وأعلنت الهيئة، خلال المؤتمر، حصول مصر على الاعتماد الدولى لمعايير المستشفيات، مما يساهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى وضمان سلامته.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حصلت اليوم على كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما، مؤكدا أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التى ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقى إلى مثيلاتها العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن نسبة النجاح الكبيرة إنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار فى الحفاظ على تلك المكانة الدولية المرموقة فى الإصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية.