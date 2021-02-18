الخازندارة يجرى جراحات فى التشوهات الخلقية.. ويستهدف زيادة الأسِرّة

جدة - نرمين السيد - نجحت مستشفى الخازندارة العام فى إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لإصلاح التشوهات الخلقية فى الأطفال، مثل إصلاح تشوهات مجرى البول، والإحليل السفلى، والشفة الأرنبية، وسقف الحلق المشقوق، وغيرها وتكللت العمليات بنجاح كبير وسعادة من أهالى الأطفال.





وقال الدكتور وحيد الشال، مدير عام المستشفى، إنه يستقبل الحالات الجراحية فى الأطفال بصفة مستمرة، بإشراف الدكتور إسلام مخلوف أخصائى جراحات الأطفال وحديثى الولادة والتشوهات الخلقية، بفحص الحالات وتجهيزها وإجراء العمليات الجراحية لهم.

وذكر مدير عام المستشفى أنه يوجد به وحدة إنعاش للقلب والعمليات الصغرى، لافتًا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ جاهز لاستقبال كل حالات الطوارئ، ويحتوى على 5 أسرة للكشف.

وأضاف الشال أن العمليات مجهزة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، ويوجد بالمستشفى 4 غرف عمليات بها جميع الآلات وأجهزة التخدير الحديثة ومناظير المسالك والجهاز الهضمى، ويعمل بها أطباء متميزون فى الجراحة والنسا والتخدير والأنف والأذن، لافتًا إلى وجود وحدة غسيل كلوى بها 9 أسرة وتخدم 18 مريضًا يوميًا.

وأفاد بأن المستشفى به قسم حضانات مقسم إلى وحدتين بكل منهما 5 حضانات وكبسولة لعلاج الصفراء ومختلف أمراض المبتسرين، مع قسم الأشعة للسونار والدوبلر والإيكو بالإضافة للأشعة العادية.

من جهته، أكد الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كل مستشفيات المديرية، فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن خطة تطوير مستشفى الخازندارة العام تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوى والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجى الدكتور كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية الدكتور ناهد سمير.

يذكر أن المستشفى يخدم حوالى مليون مواطن من شبرا وضواحيها، وتقدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية فى جميع التخصصات.