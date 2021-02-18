لليوم الثالث.. توقف حركة الملاحة البحرية فى ميناءى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالى، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك رغم التحسن النسبى فى حالة الطقس.





وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية، مع توقعات بإعادة فتحهما خلال الساعات المقبلة وأكد المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقى أى بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن. وكانت الإسكندرية، قد شهدت صباح اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا فى حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، فيما عادت الشمس للسطوع على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية.

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