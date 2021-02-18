سفير مصر لدى السودان يلتقي بوزير المالية

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بالدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، حيثُ تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين فى الجوانب المالية والاقتصادية، وبحث أوجه الدعم التي يُمكن لمصر تقديمها فى إطار النهوض بالاقتصاد السوداني، بما فى ذلك الاستفادة من التجرُبة المصرية الناجحة على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه أعرب الوزير السوداني عن ترحيبه وتقديره بالدعم المصري في هذا الصدد، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز علاقات التعاون مع مصر والانتقال بها إلى آفاق رحبة.