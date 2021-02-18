الأزهر يعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة والمعاهد

تنهى المؤسسات التعليمية بالأزهر فى مختلف مراحله فى التعليم قبل الجامعى بقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، استعدادتها للامتحانات وعودة الدراسة.

وقال الدكتور محمد حسن المحرصاوى إن امتحانات الفصل الدارسى الأول ستبدأ السبت 27 فبراير بجميع الكليات ومن المقرر بدء الدراسة عقب انتهاء الامتحانات على ألا تزيد مدة إجراء امتحانات الفصل الأول عن 3 أسابيع.

وأضاف أنه سيتم فتح المدن الجامعية قبل الامتحانات بـ3 أيام فقط وكل كلية تبدأ الدراسة طبقا للجدول والتى ستعلنها كليات الجامعة بفرع القاهرة والأقاليم ، كما تقرر إجراءات الإمتحانات بالكليات وفق لوائح ونظم امتحانات كما تشدد الجامعة على الإلتزام بتعليمات الواقائية لفيروس "كورونا " وتم الانتهاء من جميع الاستعادادات من تعقيم مقارات الجان وتطهيرها مه مرعاة التباعد الإجتماعى بين كل طالب والآخر .

وأعلن الدكتور الضويني، وكيل الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام 2020/2021، وذلك خلال البث التفاعلي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر- عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة عن استفسارات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بشأن قواعد وإجراءات الامتحانات، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا في المواد المقررة عليهم.

وتقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالي: السبت 27 فبراير 2021م في: مادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس 2021م في: المواد العربية والمواد الثقافية. كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الأحد 28 فبراير 2021م في: مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، الثلاثاء 2 مارس 2021م في: المواد العربية والثقافية.

ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالي: الصف الأول الإعدادي: الثلاثاء 2 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، الخميس 4 مارس 2021م في: المواد الثقافية. الصف الثاني الإعدادي: الأربعاء 3 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية والعربية، السبت 6 مارس 2021م في: المواد الثقافية. طلاب الشهادة الإعدادية: الخميس 4 مارس 2021م في: القرآن الكريم والمواد الشرعية، الأحد 7 مارس 2021م في: المواد الثقافية، الثلاثاء 9 مارس 2021م في: اللغة العربية.

أما طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية فيؤدون الامتحانات كالتالي:

الصف الأول الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

السبت 6 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الأولى/ علم النفس.

الاثنين 8 مارس 2021م: اللغة الأجنبية الثانية/ التاريخ/ الجغرافيا.

الصف الأول الثانوي (علمي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

السبت 27 فبراير 2021م: القرآن الكريم/ الفقه/ الثقافة الإسلامية.

الاثنين 1 مارس 2021م: التفسير وعلوم القرآن/ الحديث وعلومه/ التوحيد.

الأربعاء 3 مارس 2021م: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة

السبت 6 مارس 2021م: الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء.

الاثنين 8 مارس 2021م: الجبر وحساب المثلثات/ الهندسة/ اللغة الأجنبية.

الصف الثاني الثانوي (أدبي) للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة:

الأحد 28 فبراير 2021م في: القرآن الكريم/ الفقه/ المنطق.

الثلاثاء 2 مارس 2021م في: التفسير/ الحديث/ التوحيد.

الخميس 4 مارس 2021م في: النحو/ الصرف/ البلاغة/ الإنشاء/ الأدب والنصوص والمطالعة/ العروض والقافية.

الأحد 7 مارس 2021م في: اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة…