320 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة الفيوم

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففي نطاق محافظة الفيوم إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى (695) ألف مشترك عام 2020 بزيادة قدرها (100) ألف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014.

وتم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020 بإستثمارات بلغت مبلغ وقدره (320) مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ (10) موزعات جديدة، وتنفيذ (212) محول جديد وإضافة قدرة 140.2 م.ف.أ بالإضافة الى 157 كشكا معدنيا، وتركيب (1533) عمود جهد متوسط و(2104) عامود جهد منخفض.

وتم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 370 كم كابلات و170 كم موصلات وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 10 كم كابلات و1095 كم موصلات.

وفى إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيد (155) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالى تكلفة (80) مليون جنيه بطول (70) كم.

وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من أهم مشاكل العملاء تم تركيب (180) الف عداد مسبق الدفع (3600) عداد ذكى، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

