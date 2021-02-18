على الدين النجار يثنى على الدور الرقابى لمجلس النواب.. ويؤكد التعاون المثمر بين الأعضاء والحكومة ينعكس على المواطن "فيديو"

أشاد النائب على الدين النجار، عضو مجلس النواب، بالبداية القوية للفصل التشريعى الجديد، خاصة أن النواب يتمتعون بقدر كبير من الثقافة والحكمة، ولديهم سعى حثيث للتوجه بقوة نحو التنمية، والحكمة فى التعامل مع القضايا عن الفصل التشريعى السابق.

كما أشار عضو مجلس النواب، على الدين النجار، إلى التفعيل الدور الرقابى القوى إلى مجلس النواب، حيث تم مثول الحكومة أمام النواب، لإلقاء بيانتهم للوقوف على مدى تنفيذ الحكومة لبرنامجها خلال الفترة الماضية.

وألمح النائب على الدين النجار، إلى التعاون المثمر بين الوزراء والنواب فى مناقشة القضايا والمشكلات وتقديم اقتراحات وحلول لها.

كما طالب النائب كل القطاعات والمسؤلين ملاحقة االرئيس فى سرعة أداؤه وسعة أفقه فى الخطوات الجادة، التى يتخذها لنهضة البلد، مؤكدًا على أن مصر ستكون من العشرين دولة المتقدمة على مستوى العالم مشيرا إلى الخطوات السريعة التى تتخذها مصر فى الإقتاد والصناعة.