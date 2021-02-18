الفيفا يختار أفضل منتخب في العالم.. أعرف الترتيب

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الدولي، صباح اليوم، الخميس، أن المنتخب المصري ظل في الترتيب الـ49 عالميا خلال الأربع أشهر الماضية في نفس المركز.

وعالميا ، حافظ المنتخب البلجيكي علي صدارة ترتيب أفضل منتخبات العالم، يليه المنتخب الفرنسي بالمركز الثاني، ثم البرازيلي بالمركز الثالث، قبل المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الرابع، فيما يحل منتخب البرتغال في المرتبة الخامسة ضمن أفضل الـ top 10 بالعالم.

التصنيف شهد صعود المنتخب المغربي مركزين في التصنيف ليصبح في الترتيب 33 والرابع أفريقيًا، بينما ظل المنتخب المصري في نفس تصنيف الشهر الماضي .

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات عالمية كالتالي:

المركزالاول: بلجكيا

المركز الثاني: فرنسا

المركز الثالث: البرازيل

المركز الرابع: إنجلترا

المركز الخامس: البرتغال

المركز السادس: إسبانيا

المركز السابع: الأرجنتين

المركز الثامن: أوروجواي

المركز التاسع: المكسيك

المركز العاشر: إيطاليا

ترتيب المنتخباب الإفريقية

تتصدر السنغال تصنيف أول 10 منتخبات أفريقية، بينما تحتل مصر المركز السادس بالقائمة.

1- السنغال، تتصدر الترتيب الإفريقي بينما تحتل المركز 20 عالميًا.

2- تونس تقع في وصافة الترتيب الإفريقي،بينما يحتل نسور قرطاج بالمركز 26 عالميًا.

3- الجزائر، ويحتل المركز 31 عالميًا.

4- المغرب، بينما تقع في المركز 33 عالميًا.

5- نيجيريا ، فيما يقع في المركز 36 عالميًا.

6- مصر ، فيما يحتل الفراعنة المركز 49 علي مستوي التصنيف العالمي.

7- الكاميرون ويقبع بالمركز 50 عالميًا.

8- غانا ويحتل المركز 52 عالميًا.

9- مالي ويقع بالمركز 54 عالميًا.

10- بوركينا فاسو، ويقع بالمركز 58 عالميًا.