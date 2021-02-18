دوت الخليج يكشف حقيقة وقوع سمية الخشاب في حب جديد

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول ارتباطها عاطفيًا.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء حول ارتباط الفنانة سمية الخشاب ووقوعها في شباك الحب من جديد، إلا أنها خرجت لتنفي تلك الشائعات التي لحقت بها مؤخرًا.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد القصة الكاملة وراء شائعة ارتباط الفنانة سمية الخشاب.

حقيقة ارتباط سمية الخشاب

نشرت سمية الخشاب عدد من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت من خلالها بإطلالة ساحرة بفستان أسود اللون، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها وخلفها سيارة "فيراري"، وعلقت على الصور قائلة: "تقدروا تخلوا أيامكم كلها حب؟ ..أنا قدرت".

لاقت الصور، إعجاب متابعيها عن طريق وصلات الإعجاب والتعليق على الصورة وكانت أبرز التعليقات: "هابي فلانتين داي ويارب تكوني في حب وسعادة"، وعلى الجانب الآخر تسائل العديد من الجماهير عن إن كانت دخلت في قصة حب جديد أم لا بعد تعليقها على صورها الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

آخر أعمال سمية الخشاب

وتشارك النجمة سمية الخشاب، في مسلسل النجم محمد رمضان "موسي" ، المقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

معلومات عن سمية الخشاب

تزوجت سمية الخشاب 4 مرات الأولى قبل دخولها مجال الفن، ولم يكن عمرها وقتها قد تجاوز الـ23 عامًا، إلا أنه لن يدم طويلًا، وتزوجت للمرة الثانية سرًا من رجل أعمال عربي، ثم تزوجت في السر من طيار مصري، أما الزيجة الرابعة فكانت من الفنان أحمد سعد واستمرت عامين فقط، وانفصلت عنه بعدما تعدى عليها ضربًا.