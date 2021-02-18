مصرع 4 وإصابة 46 شخص في حادث أسوان

وقع في الساعات الأولى من اليوم الخميس، حادث تصادم بشع بين أتوبيس وشاحنة نقل أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين على طريق أبوسمبل الدولي جنوب أسوان.

حادث تصادم مأسوي على طريق أبوسمبل الدولي

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفيين.

وعلى الفور وجه مدير المرفق، بتحرك 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

ضحايا حادث أسوان

أظهرت تلك الساعات الماضية تنوع الإصابات في حادث أسوان، ما بين كسور ونزيف وجروح متفرقة وكدمات بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأتوبيس كان يقل عددًا من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية أثناء سفرهم من مصر إلى السودان عبر الطرق البرية، وأن الحادث وقع بعد تصادم الأتوبيس بشاحنة نقل محملة بالأسمنت، وأسفر الحادث عن إصابة 46 شخصا، ومن بين المصابين 9 أطفال دون سن العاشرة.