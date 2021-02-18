شيماء حلاوة تتقدم بسؤال بشأن أزمة إعدام شجر الكافور بالجيزة

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس البرلمان، بشأن أزمة إعدام شجر الكافور التاريخي ببعض مناطق محافظة الجيزة، مؤكدة إلى أن هذا الأمر قد آثار حالة من الضجة والانزعاج الشديد لدي المواطنين، وعلماء البيئة والجمعيات الأهلية المهتمة بتربية الأشجار.

شيماء حلاوة: هذا القرار تعسفي ضد ثروة قومية

وأوضحت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوه:" يُعتبر هذا القرار تعسفيا ضد ثروة قومية من ثروات المحافظة التي امتدت لسنوات طويلة، خاصة وأن قرار الإزالة قد تم لأسباب غير موضوعية أو لأسباب "غامضة "، خصوصا أن هذا النوع من الأشجار يمثل كنز نباتي حقيقي نظراً لأهميته القصوي، التي يبدو أنها غابت عن متخذي القرار.

وأشارت عضو مجلس النواب، شيماء حلاوة، إلى أن الأسباب المذكورة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على حقيقة ذلك الامر والتي تتمثل في الضعف العام للأشجار، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج الى حالة الموت، يشوبه العديد والعديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها ذلك النوع من الأشجار.

وووجهت البرلمانية تساءل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، جاءت كالتالي:

- ما هو العدد الحقيقي لشجر الكافور الذي قد تم إعدامه ؟

- ما هو السبب الحقيقي وراء قرار إعدام شجر الكافور بالمناطق السالف ذكرها مع العلم ان هناك انواع عديدة من الأشجار المتهالكة للغاية والاكثر خطورة من حال شجر الكافور بكافة مناطق المحافظة منذ زمن بعيد و لم يتم إزالتها حتى الأن ؟

- ما مصير شجر الكافور الذي قد تم أقتلاعه ؟

- اين ذهب شجر الكافور الذي هو يعد بالعشرات وبالتالي له خطة للتخزين التي لا نعلم عنها شيء؟

- ما هي القيمة الشرائية لشجر الكافور المعمر والذ تجاوز عمره اكثر من 100 عام في بعض الاحوال؟

- ما هو نوع الشجر الذي قد تم زرعه من جانب محافظة الجيزة بديلاً لما قد تم إعدامه ؟ وهل هو نفس النوع ( شجر كافور ) أم نوع أخر ؟