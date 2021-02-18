الأهلي ضمن أفضل 50 نادي بالعالم والزمالك خارج الـ 100.. تفاصيل

شهدت قائمة أفضل 50 نادي بالعالم، تواجد الأهلي ضمن القائمة، بينما غاب الزمالك عن أفضل 100 فريق علي مستوي النادي، وأحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب القائمة.

وكشف موقع "footballdatabase"، المتخصص في الأرقام والإحصاءات، والذي يصدر ترتيب شهري لأفضل فرق العالم، أن النادى الأهلى جاء فى المركز الـ 42 عالميا بعد حصول المارد الأحمر علي برونزية كأس العالم، وبرصيد 1772 نقطة متفوقاً على العديد من أندية العالم منها بالميراس البرازيلى وأولمبياكوس اليونانى والزمالك المصري بجانب العديد من أندية الدوري الإنجليزي والدوريات الخمس الكبرى.

الأهلي أول إفريقيا.. ترتيب أفضل فرق العالم

وتصدر بايرن ميونخ ترتيب القائمة برصيد 2097 نقطة، بينما حل مانشيستر سيتي المركز الثاني برصيد 2005، وحل أتليتكو مدريد بالمركز الثالث 1958، فيما وقع برشلونة الإسباني في المركز الرابع برصيد 1918 متفوق علي ريال مدريد صاحب المركز الخامس برصيد 1906، وشهدت قائمة أفضل 10 أندية غياب ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، وجاء بالمركزالـ 11 برصيد 1840.

ويحتل الأهلي المصري، المركز الـ 42 في ترتيب قائمة أفضل أندية العالم برصيد 1722، وبفارق نقطة وحيدة عن بوكا جونيورز صاحب المركز الـ 41، وتفوق المارد الأحمر عن باليمراس البرازيلي صاحب المركز الـ 44 برصيد 1719.

فيما يقع الزمالك في المركز الـ 139، برصيد 1578 من النقاط، وخلف ناسيونال صاحب المركز الـ 138.

ترتيب منتخبات العالم

بينما جاء ترتيب المنتخبات عالميا

المركزالاول: بلجكيا

المركز الثاني: فرنسا

المركز الثالث: البرازيل

المركز الرابع: إنجلترا

المركز الخامس: البرتغال

المركز السادس: إسبانيا

المركز السابع: الأرجنتين

المركز الثامن: أوروجواي

المركز التاسع: المكسيك

المركز العاشر: إيطاليا

ترتيب المنتخبات الإفريقية

تتصدر السنغال الترتيب الإفريقي، بينما تحتل المركز 20 عالميًا.

تقع تونس في وصافة الترتيب الإفريقي،بينما يحتل نسور قرطاج بالمركز 26 عالميًا.

المركز الثالث: الجزائر، ويحتل المركز 31 عالميًا.

المركز الرابع: المغرب، بينما تقع في المركز 33 عالميًا.

المركز الخامس: نيجيريا ، فيما يقع في المركز 36 عالميًا.

المركز السادس: مصر ، فيما يحتل الفراعنة المركز 49 علي مستوي التصنيف العالمي.

المركز السابع: الكاميرون ويقبع بالمركز 50 عالميًا.

المركز الثامن: غانا ويحتل المركز 52 عالميًا.

المركز التاسع: مالي ويقع بالمركز 54 عالميًا.

المركز العاشر: بوركينا فاسو، ويقع بالمركز 58 عالميًا.