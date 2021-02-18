صور.. إزالة آثار موجة الطقس السىء من شوارع شرق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال محارب هيلع، رئيس حى شرق، إنه كلف الجهات المختصة بالحى بمتابعة التلفيات التى تسببت فيها موجة الطقس السئ، ومتابعة أعمال إزاحة مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع نطاق الحى خلال يومى النوة.

وأضاف رئيس حى شرق الإسكندرية، إلى أنه قد جرى رفع بورن كهرباء سقط فى شارع المشير بمنطقة سيدى جابر، بالإضافة إلى كشاف ليد على عامود ديكورى سقط بالشارع نفسه، وأيضا رفع كشافين ليد آيلين للسقوط بطريق الجيش جليم والإقبال.

ولفت هيلع، إلى أنه جرى أيضا إزالة أجزاء أخرى مائلة تُسبب خطورة على المارة والسيارات فى الأماكن الآتية، الاقبال وشعراوى وجليم، ورفع كشاف آيل للسقوط شارع الدير، ورفع سلك سقط بشارع الإسماعيلية، ورفع سلك سقط أمام فندق 26 يوليو.

وأشار هيلع، إلى أنه وفى سياق متصل أزالت وحدة الإعلانات بالحى الإعلانات التى تُمثل خطورة على المارة وأيضاً التى تأثرت من سرعة الرياح والعوامل الجوية، وذلك بشوارع "طريق الكورنيش، 14 مايو، الإقبال وشارع سوريا، فوزى معاذ".

كانت الإسكندرية، قد تعرضت على مدار اليومين الماضيين، لموجة من الطقس السئ، صاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وأوضح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السئ التى ضربت المدينة خلفت خسائر كبير فى الممتلكات من بينها انهيارات جزئية بـ24 عقار بمناطق متفرقة، علاوة على سقوط أعمدة إنارة وأشجار.