هيئة الدواء: برامج تدريب متخصصة للصيادلة بالتعاون مع الدستور الأمريكى

جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل للعاملين بالهيئة للتدريب على التفتيش والتدقيق على معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات، وذلك بالتعاون مع دستور الدواء الأمريكى وبرعاية شركتى جانسن و فياتريس ، وذلك بحضور ممثل دستور الدواء الأمريكى USP فى مصر والشرق الأوسط، وهى شركة "الماسات" وممثلين عن الشركات الراعية " فياتريس مصر، وجانسن مصر".





وأكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع دستور الدواء الأمريكى من أجل تطبيق أحدث البرامج التدريبية المتخصصة لمختلف العاملين بالهيئة، وأن الهدف من الورشة هو تنمية قدراتهم الفنية وإكسابهم مهارات جديدة ترتقى بأدائهم الوظيفى، وتمكنهم من القيام بمهامهم التى تساهم فى حصول المواطن على مستحضرات دوائية تتمتع بالمأمونية والفاعلية

وأشار إلى أنه تم تدريب ما يزيد عن 70 متدربا من مختلف إدارات الهيئة، وأنه تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، وأن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.



وأوضح أن التدريب شمل التعرف على أحدث طرق التدقيق والتفتيش الرقابى على المعامل ومراكز الثبات طبقا لأحدث المعايير العالمية وتقييم نظم الجودة من خلال أمثلة عملية متعددة، كما تم التدريب على أنواع التدقيق المختلفة ومنها ما يقوم على أسس تحديد المخاطر risk-based audits، والتأكد من نزاهة البيانات Data Integrity، وتصنيف ملحوظات ومخرجات التفتيش، وكتابة التقارير ومتابعة عملية التدقيق Follow up audits.



ويأتى هذا التدريب ضمن خطة الهيئة لتطبيق سلسلة من برامج التدريب المتخصصة طبقا لأحدث المعايير والبرامج الدولية، لبناء كوادر فنية تتمتع بكفاءة ومهارات عالية، بما يعود بالنفع على منظومة الدواء المصرية، والمنظومة الصحية وصحة المواطن بشكل عام.