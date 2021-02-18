التعليم العالى: تعيين 1067 عضو هيئة تدريس بالمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة...

استعرض د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا قدمه الأستاذ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والمنتدبين والمعارين بالمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة خلال العام الدراسى 2020/2021 والتى بلغت (1067) حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن عدد رؤساء مجالس الإدارة بالمعاهد الذين تمت الموافقة على تعيينهم بلغ (80) رئيسًا موزعين على النحو التالى: (30 بالمعاهد الهندسية، 32 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 5 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 2 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

وأضاف التقرير أن هناك حوالى (114) عميدًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (19 بالمعاهد الهندسية، 50 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 17 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 16 بمعاهد السياحة، 8 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

وأوضح التقرير أعداد الوكلاء الذين تم تعيينهم بالمعاهد والتى بلغت (47) وكيلاً موزعة على النحو التالى: (11 بالمعاهد الهندسية، 9 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 18 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 4 بمعاهد السياحة، 5 بمعاهد الإعلام واللغات).

ولفت التقرير إلى أن هناك ما يقرب من (90) أستاذًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (61 بالمعاهد الهندسية، 4 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 10 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 5 بمعاهد السياحة، 10 بمعاهد الإعلام واللغات)، بالإضافة إلى تعيين حوالى (114) أستاذ مساعد منهم: (65 بالمعاهد الهندسية، 9 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 20 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 12 بمعاهد الإعلام واللغات، 1 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

كما أشار التقرير إلى أن هناك حوالى (276) مدرسًا تم تعيينهم بالمعاهد منهم: (115 بالمعاهد الهندسية، 65 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 30 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 15 بمعاهد السياحة، 45 بمعاهد الإعلام واللغات، 1 بالمعاهد الزراعية، 5 بالمعاهد العلوم الصحية والتمريض)، بالإضافة إلى (181) مدرسًا مساعدًا موزعين على النحو التالى: (93 بالمعاهد الهندسية، 43 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 9 بمعاهد السياحة، 25 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 9بمعاهد العلوم الصحية والتمريض)، فضلاً عن (165) معيدًا منهم: (75 بالمعاهد الهندسية، 62 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 3 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 4 بمعاهد السياحة، 15 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 4 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

وأضاف التقرير أن تشكيلات مجالس إدارات المعاهد بلغت 128 تشكيل مجلس إدارة للعام الدراسى 2020/2021.