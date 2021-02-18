أبو الغيط: العلاقات بين باكستان والدول العربية تاريخية وترتكز على المصالح المشتركة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تربط بين باكستان والدول العربية والتي ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية.
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم /الخميس/ مع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن وزير خارجية باكستان أكد، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المصدر أن اللقاء تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ حيث استعرض أبو الغيط الأوضاع العربية بشكل عام في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، وخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية تأسيساً على الموقف الثابت لباكستان دعماً للحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة جنوب آسيا وعلاقتها وتأثيراتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.
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