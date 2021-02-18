مساعد الليثي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

تقدم مساعد الليثي، رئيس تحرير "الحدث" الاقتصادي، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس النقابة، بانتخابات التجديد النصفي المقبلة، والمقرر عقدها 5 مارس المقبل.
وكانت اللجنة، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.
وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
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