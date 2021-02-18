هزة أرضية بقوة 3,6 درجة بمقياس ريختر في المغرب

أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات بمقياس"ريختر" اليوم /الخميس/ بإقليم اشتوكة آيت باها. وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة حدد مركزها بساحل "سيدي بيبي".. مضيفة أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالا وخط الطول 9.777 درجة غربا.

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