وزير الخارجية: الرئيس السيسي يدعم دائما جهود التنمية في أفريقيا

وتابع الوزير خلال لقائه بعدد بالمحررين الدبلوماسيين، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، أن منتدى أسوان للتنمية يأتي في إطار هذا الجهد، حيث سيتم عقد النسخة الثانية من المنتدى في بداية شهر مارس المقبل، بعد أن حققت النسخة الأولى زخما، وأثرت في الخارج، حيث كان بمثابة منصة ومنبر لوجهة النظر الأفريقية، وأبرز اهتمام مصر بالقارة الأفريقية وقضاياها.
وأضاف أن هناء تعويل على الدبلوماسية المصرية في التنمية في القارة، ومواجهة الإرهاب، من خلال التنسيق الأمني ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتبادلة ومن خلال آليات الاتحاد الأفريقي.
وشدد الوزير على أن مصر لديها ميزات كبيرة من خلال مؤسساتها الدينية الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
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