سيد الإسكندراني يعلن ترشحه نقيبًا للصحفيين: 1000 جنيه زيادة في البدل

تقدم سيد الاسكندراني، نائب رئيس تحرير الجمهورية، الخميس، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب للمرة السابعة.

وأكد سيد الإسكندراني في تصريحات له، أنه للمرة السابعة على التوالي يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، مشيرًا إلى أنه سيذهب الآن لمجلس الوزراء لتقديم طلب لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ألف جنيه ليصل 3100 جنيه.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباب اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.

وأوضحت اللجنة ان تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

ونوهت اللجنة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .. ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.