القومي للمرأة يشارك في معرض «ديارنا للحرف اليدوية» في نسخته الـ 61

يشارك المجلس القومى للمرأة فى معرض «ديارنا للحرف اليدوية» فى نسخته الـ 61، و الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى، ويقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» والذى يستمر خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بالقاهرة الجديدة.
وصرحت مى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس بأن المجلس يشارك فى المعرض هذا العام بجناح يضم مجموعة من المنتجات من صنع ايادى السيدات وهى الملابس، والمشغولات الجلدية، والمشغولات الفضية، والحلي، والمستلزمات المنزلية و الملابس الرياضية.
وأكدت أن المجلس يشارك في معرض ديارنا للعام الرابع على التوالي ويعد المعرض من أهم معارض الحرف التراثية واليدوية الذى يقام بمصر كل عام، وتأتي المشاركة فى إطار حرص المجلس على التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن و المشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن ، بالإضافة إلى تعريف السيدات صاحبات الحرف بمنصة قوتى فى حرفتى .
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