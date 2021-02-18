رغم الأحوال الجوية السيئة.. الزراعة : الفريق البحثي يواصل العمل فى صحراء غرب السويس

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بالفريق البحثي لوزارتي الزراعة والري ومحافظة السويس الذي يواصل العمل في صحراء غرب السويس رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا .
وأكد القصير أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل علي زيادة مساحة الرقعة الزراعية وفي إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل فريق بحثي فني لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة للمساحة المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس والتي تقدر بحوالي 59 ألف فدان وذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بكلية الزراعة جامعة بنها وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس وقد تم تشكيل فريق 28 عضوًا من الباحثين والمعاونين.
وأوضح أن الفريق البحثي يواصل مهمته في صحراء غرب السويس رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية من اجل زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الافقى لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين.
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