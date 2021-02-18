انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور| حالة الطقس اليوم الخميس 18 فبراير تحسين نسبي في درجات الحوار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس اليوم الخميس.. حيث قد صرحت أمس الأربعاء هيئة الأرصاد الجوية المصري، أنه قد سجلت البلاد حاله من الطقس السيئ شديد البرودة مصاحب كذلك لأمطار غزيرة وعواصف ترابية في بعض المناطق في جميع محافظات مصر، وجاء ذلك لعده أسباب منها وجود منخفض جوي على المنطقة الخاصة بسطح البحر المتوسط، مما كان سببا قويا لانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

حيث قد سجلت القاهرة درجة حرارة 12 درجة مئوية، وكذلك الإسكندرية 11 درجة مئوية، حيث قد قلت نسبه الندي بشكل قوي مما وصل بنا إلى الإحساس الشديد بالبرودة، وكذلك زيادة في سرعة الرياح على مختلف مناطق مصر.

حيث قد علاقات هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن يشهد طقس الخميس 18 فبراير، درجه تحسن نسبي في حاله الطقس، كما تقل نسب هطول الأمطار بغزارة على الوجه البحري والسواحل الشمالية لمصر، وتظل فرص هطول الأمطار مختلفة ومتقطعة في فترات اليوم.

كما يتوقع أيضا هطول أمطار بنسبه خفيفة في بعض المناطق التي تكثر بها السحب، أما بالنسبة لحاله الطقس، فيكون في خلال فترة النهار مائل للبرودة، وخلال فترة الليل شديد البرودة، كما تظل نسبه رياح خفيفة تصل إلى المتوسطة تزيد من الإحساس بالبرد، والآن من خلال موقعنا مصر فايف نستعرض لكم من خلال الصور النشرة لحاله الطقس اليوم الخميس 18 فبراير 2021.

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