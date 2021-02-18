برنامج رامز جلال رمضان 2021| سبب تأجيل التصوير لمارس المقبل

برنامج رامز جلال 2021، زادت معدلات البحث عنه من قبل الجمهور العربي، بعد تداول أنباء عن تأجيل تصويره لمطلع شهر مارس المقبل.

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برنامج رامز جلال 2021 من الإمارات للسعودية

ويظن البعض أن قرار الفنان رامز جلال بتأجيل تصوير برنامجه الرمضاني الجديد للشهر المقبل، بعد تغيير الشركة المنتجة للبرنامج لبلد التصوير، حيث تم نقل تصوير الحلقات من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المملكة العربية السعودية.

وسوف يستأنف صناع البرنامج تصويره عقب الاستقرار ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، في المكان الجديد.

تصوير 10 حلقات من برنامج رامز جلال 2021

وفي سياق متصل كان رامز جلال، انتهى من تصوير ما يقرب من 10 حلقات من برنامج المقالب الجديد الخاصة به في سرية تامة، دون الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بطبيعته، حتى أسم البرنامج، وهو ما يحرص عليه الفنان كل عام حتى يفاجئ الجمهور بالفكرة التي لن يتوقعها أحد.

والمقرر عرض برنامج رامز جلال 2021 على شاشة mbc مصر في موسم رمضان المقبل، فيما ترددت أنباء عن استعانة رامز بالإعلامية السعودية لجين عمران لتكون الستار الذي يخدع به ضيوفه من مجالات الفن والرياضة وغيرها.



تحذير الإعلاميين لرامز جلال من تقديم أي برامج

يذكر أن هناك العديد من الدعاوى القضائية تم رفعها ضد الفنان رامز جلال عقب عرض برنامجه الرمضاني الماضي "رامز مجنون رسمي"، واعتبره الكثيرون إهانة للمشاهير الذين تم استضافتهم، وتقليل من شأنهم، وتلقى وقتها الكثير من التحذيرات من نقابة الإعلاميين بخصوص تقديم أي برنامج مقالب في شهر رمضان المقبل، حيث إنه لم يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة من النقابة حتى الآن.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين فى تصريحات تصريحات صحفية، أن رامز جلال فى القانون يعتبر مقدم برنامج ويعمل دون تصريح ويخترق القانون، محذرًا من ظهوره فى شهر رمضان الكريم 2021، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، قائلًا: "أى ظهور لرامز جلال فى أى برنامج مقالب خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة سنتخذ الإجراءات القانونية ضده وتحديدًا أنه مقدم برنامج".

فليم رامز جلال الجديد 2021