تثبيت العمالة المؤقتة 2021.. والشروط الواجب توافرها في المتقدم

تثبيت العمالة المؤقتة 2021 وفقًا للمعايير والشروط القانونية، يبحث العديد من عمال وزارة الزراعة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للتثبيت في العمالة المؤقتة 2021.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد تفاصيل تثبيت العمالة المؤقتة 2021، التي تمت مناقشتها من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعا يوم الأحد الماضي.

وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لطلبات تعديل الشكل التعاقدي والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما اقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن تتم وفقًا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنًا.

تثبيت العمالة المؤقتة 2021