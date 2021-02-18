هيام فاروق تضع 3 محاور لحل الزيادة السكانية وتؤكد: يلتهم النمو الاقتصادى ويؤثر على الخدمات

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب:" إنه على الرغم من تجاوز معدلات النمو الاقتصادى ٥,٥ بالمائة سنة ٢٠١٩، إلا أن تجاوز عدد سكان مصر ال ١٠٠ مليون نسمة يستوجب علينا دق ناقوس الخطر بسبب التبعات الكارثية للزيادة السكانية.

هيام فاروق: الزيادة السكانية يلتهم النمو الاقتصادي

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، هيام فاروق، أن الزيادة السكانى يلتهم كل النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد سكان مصر فى يناير ٢٠٢١ نحو ١٠١ مليون، و٣٧٥ ألف نسمة و ٨٩٤، بنسبة زيادة بلغت ١ مليون و ٣٧٥ ألف و ٨٩٤ نسمة خلال عشرة أشهر.

مؤكده علي انه وفقا للساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الزيادة السكانية من المشاكل التى تحول دون وصول المجتمع إلى مستوى الرفاهية والإزدهار، بل إنها من الممكن أن تحول دون الحفاظ على المستوى الذى هو عليه الآن.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، هيام فاروق، أن النمو السكانى أثر على كل من سوق العمل فإذا لم يتناسب النمو السكانى مع الموارد المتاحة بالدولة سيؤدى إلى زيادة معدلات البطالة وانخفاض مستوى الأجور،وإنخفاض الادخار والاستثمار، وبالتالى إنخفاض معدل النمو الاقتصادى

وأوضحت النائبة هيام فاروق، أنه لمجابهة النمو السكانى يتعين علينا المضى قدما فى عدة محاور على التوازى وهم محور توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وبصورة مستمرة فى جميع الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة والتعليمية والتأمين الصحى فى كل الجمهورية ، وكذلك فى المستشفيات الخاصة.

وتابعت النائبة هيام فاروق، المحور الإعلامى والتوعوى، من أجل تعريف المواطن بأثر الزيادة السكانية على البعد الاقتصادى للدولة.

ومحور التمكين الاقتصادى، من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للاستفادة من الكوادر البشرية.