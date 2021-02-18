إيهاب زكريا: الزيادة السكانية تسبب تآكل حاد فى التنمية ولابد من إصدار تشريع

قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ:" إن الزيادة السكانية غير المنضبطة تسبب تآكل حاد فى التنمية المستدامة، مؤكدا على أن تجارب التنمية المناظرة لدول مقاربة في الاحداثيات كالصين والهند توجه جهودها نحو خطر الزيادة السكانية وقد نجحت التجربة الصينية في تحقيق نجاح نوعي بينما مازالت الهند تعمل نحو مواجهة المخاطر.

إيهاب زكريا يدعوا لإصدار تشريع لضبط الزيادة السكانية

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إيهاب زكريا، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إصدار تشريع يقدم حوافز لدعم ضبط الزيادة السكانية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إيهاب زكريا، أن اهم تحدى تواجهه التجربة التنموية المصرية هو الثقافة الانسانية ومدي استيعابها للتحديات، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز العصر الرقمي هو الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد علي الانترنت 5G والذكاء الصناعي بما يقلل فرص العمل الصناعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إيهاب زكريا، إلى أنه ستحل الطابعات 3D printers بديلا عن العمالة في قطاع التشييد الي جانب العديد من الوظائف الادارية كالترجمة، وقد كانت هذه القطاعات كثيفة العمالة وسيكون المستهدف من الموارد البشرية، هو العمالة عالية التقنية فقط، وذلك يحتاج قدر من التعليم الموجه المتواكب مع متغيرات التكنولوجيا بما يمثل تحديا وطنيا نحو استدامة التنمية.