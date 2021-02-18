راندا مصطفى: الزيادة السكانية تلتهم الموارد الاقتصادية.. وتمثل عبئا على الحكومة

قالت النائبة راندا مصطفي عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية تلتهم الموارد الاقتصادية وتصبح عبئا علي الحكومة وعلي التعليم وعلى الصحة متسائلة كيف نطالب بجودة التعليم ومخرج التعليم ونحن نزداد بهذا المعدل وكيف نطالب بجوده الخدمات الصحية ونطالب بزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي للفرد وتقليل نسبة البطالة في ظل الزيادة السكانية.

راندا مصطفى: الزيادة السكانية أكثر في الفئات الأقل تعليمًا

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، راندا مصطفي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الزيادة السكانية أكثر في الفئات الأقل تعليمًا لأنها تعتقد أن الطفل يأتي برزقه، وأيضا تعتبر الطفل مصدر رزق وتجعله يعمل ويتسرب من التعليم ومن هنا تزداد البطاله وتزداد نسبه الاميه التي تضيف عبئ علي الدوله وندخل في دائره مستمره من الجهل والزياده السكانيه وعمل الاطفال وحرمانهم من طفولتهم .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، راندا مصطفى، أن دور الحكومة الآن يجب أن يكون حاسمًا فمن حق الأسر الفقيرة ان تحصل علي الدعم لطفلين فقط والأكثر من ذلك لا دعم له، مؤكدة على أنها رصدت حالة لسيدة تتباهي بأن أسرتها وأحفادها أصبحوا ٩٦ فردا في اقل من ثلاثين عاما، ومعظمهم لم يحصلوا على قسط وافر من التعليم ،مؤكدة علي أن مشكلة مصر في الزيادة السكانية لعدم الوعي لدى المواطنين.