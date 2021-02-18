نقل الأمير فيليب إلى المستشفى في لندن وإبقاء الملكة إليزابيت بقلعة ويندسور

الأمير فيليب وزوجته الملكة إليزابيث الثانية-أرشيفية
تصدر الأمير البريطاني فيليب دوق إدنبره زوج الملكة إليزابيث الثانية، محرك البحث جوجل عقب إعلان قصر باكينغهام دخوله المستشفى في لندن بشكل احترازي، إثر تعرضه لوعكة صحية.
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سبب دخول الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا المستشفى
وأوضح القصر في بيان له، إلى أن خول الأمير فيليب البالغ من العمر 99 عامًا، المستشفى يعد إجراء احترازي بناء على نصيحة طبيبه بعدما شعر بألم، ومن المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لأيام قليلة للمتابعة والراحة، وجاء ذلك وفق وكالة رويترز.
ولفت مصدر في القصر الملكي أن أزمة الأمير الصحية لا علاقة لها بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه دخل المستشفى على قدميه، ولم يحتاج إلى سيارة إسعاف لنقله، بينما ظلت الملكة في ويندسور.
الأمير فيليب والملكة إليزابيث يتلقوا جرعة لقاح فيروس كورونا
يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب تلقيان أول جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في قصر ويندسور غرب لندن حيث يمضيان فترة الحجر السارية حاليًا في بريطانيا هناك.
واحتفل الثنائي الملكي البريطاني في نوفمبر 2017 بعيد زواجهما السبعين في قصر ويندسور على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من لندن، وقد قُرعت أجراس كنيسة ويستمنستر الذي شهد مراسم زفافهما في 20 نوفمبر 1947، لأكثر من ثلاث ساعات في هذه المناسبة.
وأثمر زواج الثنائي البريطاني الملكي عن أربعة أبناء هم تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.
الأمير فيليب حطم الرقم القياسي لأطول عمر أزواج الملوك في بريطانيا
وكان الأمير فيليب نفسه حطم سنة 2009 الرقم القياسي لأطول عمر لأزواج الملوك في بريطانيا مطيحا بالأميرة شارلوت زوجة الملك جورج الثالث.
فيما اعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في أغسطس 2017، بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف التزام عام رسمي منذ وصول زوجته إلى العرش في 1952.
أزمات الأمير فيليب الصحية
وأُصيب الأمير فيليب بعدة أزمات صحية على مدار حياته منها، خضوعه لعملية جراحية في الورك سنة 2018، وفي يونيو 2019، تعرض لحادثة سيارة بعدما اصطدمت سيارته بأخرى، أثناء خروجه من ساندرينغهام ما أدى إلى انقلاب سيارته، و نجا من الحادثة لكنه تخلى على إثرها عن رخصة القيادة.
وفي نهاية ديسمبر من العام نفسه، دخل مستشفى إدوارد السابع حيث أمضى أربع ليال تحت المراقبة بسبب مشاكل صحية سابقة.
وعلى صعيد أخر يتولى ابنه وريث العرش الأمير تشارلز تمثيله بصورة متزايدة خلال الرحلات الخارجية، كذلك الأمر مع حفيده وليام.
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