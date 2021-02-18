طارق رضوان: مصر حققت خطوات متقدمة في حقوق الإنسان في السنوات الست الماضية بالاهتمام بالتنمية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، جاء معبرا عن حقيقة الوضع الداخلي بمصر في هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.

طارق رضوان: مصر في السنوات الست الماضية شهدت خطوات متقدمة في حقوق الإنسان

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، طارق رضوان، أن مصر في السنوات الست الماضية حققت تقدمًا ملحوظًا، بعدما شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع، إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

وأشار طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم ساهمت في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودي الدخل.

وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان، طارق رضوان، بما تناوله التقرير من النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجاً.