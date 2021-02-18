برلمانى: مصر شهدت خطوات متقدمة فى حقوق الإنسان خلال 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم، بمناسبة ذكرى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، جاء معبرا عن حقيقة الوضع الداخلى بمصر فى هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.





وأوضح، أن مصر فى السنوات الست الماضية باتت فى خطوة متقدمة بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تحولاً أساسياً فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق فى التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبنى تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة. وأشار رضوان، إلى أن المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم ساهمت فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل. وأشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بما تناوله التقرير من النمو الكبير فى حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجاً.

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