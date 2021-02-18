تجارة زيوت الطعام فى طلب إحاطة بالبرلمان.. ونائب: تسبب خللا بالكبد

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة ومخاطر إعادة بيعه مرة أخرى للمطاعم مع مزاعم تنقيته من الشوائب لاستخدامه فى الوقود الحيوى والصابون.





وأكد أبو العلا، أن مواقع التواصل الإجتماعى تشهد تحركات متواصلة لشراء زيوت الطعام المستعملة خلال الآونة الأخيرة، تحت مزاعم لإعادة استخدامها بعد التنقية فى صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوى للحفاظ على البيئة، إلا أن المخاوف تزايدت مؤخرًا بعد ضبطيات وزارة الداخلية المستمرة لكميات ضخمة من زيوت الطعام مجهولة المصدر موزعة على المطاعم لاستخدامها فى تصنيع الأغذية المخالفة للقانون. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الكثير قد يرى مبرر لإعادة التدوير للزيوت، ولكن انعدام الضمير يزيد من مخاوف تسريب الزيت المعاد للأغراض المنزلية مرة أخرى من خلال ورش بير السلم، التى تقوم بتعبئته مرة أخرى بعد تدويره داخل عبوات جديدة للمستهلك، رغم أن زيت الطعام المستعمل يحمل مواد كيميائية ومن المعروف إنه يؤدى إلى تدهن الكبد، وزيادة نسبة الكوليسترول فى الدم، وخلل فى الجهاز المناعى، وتظهر أعراض ذلك فى سقوط وتلون بشرة الوجه والكتفين وإنهاك شديد فى الجسد نتيجة تحميله بالسموم.

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