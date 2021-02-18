فرق التدخل السريع تتعامل مع 78 حالة بلا مأوى على مدار يومين

جدة - نرمين السيد - تعاملت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة مع 78 حالة بلا مأوى فى مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين.. فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيىء.





وبحث فريق التدخل السريع المركزى بالقاهرة الكبرى عن الأشخاص فاقدى المأوى، إذ تم دراسة حالة 55 شخصًا وأسر لديها أطفالًا متواجدين بالشارع، وتم نقل حالتين إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وتوزيع 33 بطانية لمن رفض الانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

كما أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة مواطنا بلا مأوى، يبلغ من العمر 62 عامًا، إذ نجح الفريق بإقناعه للانتقال لإحدى المستشفيات لخطورة حالته الصحية، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع 3 أشخاص بلا مأوى ورفضوا الانتقال لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

من جانب آخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد 3 حالات بلا مأوى يمتهنوا التسول، إذ تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة.. كما نجح فريق التدخل السريع بالإسكندرية فى إنقاذ شخصين بلامأوى وتم نقلهما لدار الرعاية الاجتماعية.

وفى كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه 5 أطفال، إذ تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن ويعانى من مرض نفسى، وعليه تم استقبال الاطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات وتم إيداع الأب مستشفى الامراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن فى العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات ورفض الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية .

وكثف فريق التدخل السريع بمحافظة بنى سويف النزول الميدانى، إذ تعامل الفريق مع 5 حالات لأشخاص بلامأوى وتم نقل حالتين لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.. وفى محافظة أسيوط، نجح الفريق فى إقناع سيدة مسنة لإستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم فى مكان غير آدمى.

كما نجح فريق الادخل السريع بالأقصر فى نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى وتم استقبالها بدار رعاية اجتماعية.