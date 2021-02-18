الأرصاد: استقرار حالة الطقس غدا وانحسار فرص سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - تشهد الأحوال الجوية اعتبارا من غد الجمعة استقرار فى حالة الطقس على البلاد إذ تنحسر فرص سقوط الأمطار على البلاد وتهدأ سرعة الرياح يقابل ذلك أيضا ارتفاع تدريجى فى الحرارة.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، يكون مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق شمالا من الوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة.

ويبقى الطقس ما بين المعتدل والمائل للدفء نهارا على محافظات الصعيد، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما مناطق الأمطار تحديدًا على المحافظات تكون متفرقة على مناطق "إسكندرية، بلطيم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية".

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.