جدة - نرمين السيد - قررت سلطات ميناء الإسكندرية، ظهر اليوم، إعادة فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية مجددا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.





ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية وشهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، حيث توقفت الأمطار وهدأت حركة الرياح إلى حد كبير، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ ضربت المدينة الساحلية على يومين الماضيين.

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