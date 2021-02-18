ابتكار نظام لمعالجة مياه الصرف بالطاقة الشمسية فى الجامعة اليابانية للعلوم

وأوضحت عميد الكلية، ان مشروع الشراكة البحثى مع الجانب البريطانى يهدف إلى تطوير تقنية جديدة، منخفضة التكلفة لمعالجة المياه الجوفية، موضحة ان محطة المعالجة تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم نظام معالجة للمياه مزدوج باستخدام تقنية الامتزاز من خلال دمج وحدتين معالجة إحداهما وحدة معالجة أولية باستخدام المواد النانوية المستمدة من الموارد الطبيعية المصرية مثل التربة الرملية وورد النيل وذلك من أجل المعالجة الفعالة.
وأضافت، أنه يعقب ذلك مرحلة تنقية جديدة لا مركزية لمعالجة المياه بالتقطير المزدوج للمياه الجوفية باستخدام المواد الجديدة ذات الإطار العضوى المعدنى والتى تمتاز بمساميتها وبالتالى امتصاصها الفائق للمياه وذلك باستخدام الطاقة الشمسية والتى ستخفض التكلفة التشغيلية لوحدات معالجة المياه إلى أقل من نصف التكلفة الحالية بجانب كونها محطات لامركزية.
وأشارت الدكتورة مروة فاروق القاضى، استاذ الهندسة الكيميائية بالجامعة والباحثة بالمشروع إلى أن الوحدة المزمع انشاؤها لمعالجة المياه والمعتمدة على تطوير تكنولوجيا التقطير المزدوج باستخدام المواد ذات الإطار العضوى المعدنى تعتبر نموذجا مثاليا للوحدات اللامركزية لمعالجة المياه بكافة انواعها.
ولفتت إلى أنه يمكن استخدام تلك التكنولوجيا لتنقية مياه الشرب أو التنقية مياه الصرف الصناعى واعتبارها مصدر جديد لمياه الشرب النظيفة او لتنقية المياه الجوفية او مياه البحر كمصدر متجدد ودائم لمياه الشرب
وأوضحت أن استخدام هذه التكنولوجيا يساهم فى تحسين جودة المياه وتقليل الاصابة بالأمراض نتيجة استخدام المياه الملوثة، موضحة أن المشروع ثمرة تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وبين جامعة برمنجهام بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا بتكلفة كلية تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه مصرى.
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