صور.. الأوقاف والأعلى لتنظيم للإعلام ينظمان ندوة الإعلام والوعى والتنمية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ندوة "الإعلام والوعى والتنمية" بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتى.





حضر الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.

ويأتى ذلك فى إطار العمل الوطنى المؤسسى التكاملى المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعى ودورهما فى تحقيق التنمية.

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