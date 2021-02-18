٣ دورات جديدة ينظمها مركز تدريب سقارة الاسبوع المقبل

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير مهارات العاملين فى المحليات .. ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل ٣ دورات تدريبية جديدة...الاولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين فى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات و دورة إعداد تقارير متابعة وتقييم للعاملين بمشروع بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات ، ودورة برنامج إدارة المشروعات PMP ، فيما تستمر دورة قادة المستقبل للاسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من الدورات 132 متدرباً من جميع المحافظات .

ومن ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس (18/2/2021) بتخريج 92 متدرباً من جميع المحافظات حصلوا علي دورات تدريبية وهي ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، بالاضافة الي دورة الغة الانجليزية .