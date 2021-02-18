الرئيس السيسي يوجه كلمة في افتتاح منتدى أسوان للسلام أول مارس المقبل

يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، الذي تنطلق فعالياته افتراضيا في الأول من مارس المقبل، تحت عنوان "تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في إفريقيا: التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".
أعلن ذلك السفير أحمد نهاد عبداللطيف المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، المدير التنفيذى لمنتدى أسوان للسلام خلال لقاء عقده اليوم الخميس، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية مع عدد من الصحفيين.
وقال عبداللطيف، إن الجلسة الافتتاحية ستبدأ بكلمة يلقيها وزير الخارجية سامح شكرى، يليها جلسة رفيعة المستوى بعنوان "التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا (كوفيد١٩): تعزيز السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا"، كما يوجه خلالها القادة الأفارقة رسائل للمنتدى.
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