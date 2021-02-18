غدا العالم المصرى الدكتور سليمان محمد سليمان ضيف حسن راتب ببرنامج "شخصيات في حياتي" على المحور

حسن راتب يدلى بشهادة للتاريخ: أساتذة الطب فى مصر لا يضارعهم أفضل الأطباء فى العالم

د. سليمان محمد سليمان: حسن راتب تحمل الألم وكان مؤمنا وصابرا وظل مبتسما حتى دخوله غرفة العمليات

حسن راتب يكشف سر ابتسامته أثناء إجراء عملية خطيرة: تذكرت مقولة للشيخ الشعراوى فى ظل المحن تأتى المنح

فى حلقة خاصة من برنامج "شخصيات فى حياتى" فى العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة المحور، يحل أ.د سليمان محمد سليمان رئيس أقسام الجراحة وجراحة الأورام بالمستشفى الجوى، ضيفا على الدكتور حسن راتب ببرنامج "شخصيات فى حياتى" ويذاع فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة علي شاشة المحور.

وبدأ الدكتور حسن راتب حديثة عن أن هناك شخصيات أثرت فى حياته وله تأثير كبير على مسيرتي، حيث تبادلت المعرفة والثقافة مع تلك الشخصيات، ومنها ضيف الحلقة أ.د سليمان محمد سليمان وله دور كبير فى إنقاذ حياتى مرتين.

وتابع راتب: إننى قمت بتسجيل 60 حلقة لبرنامج "شخصيات اثرت فى حياتى" ولهم فضل علي، ولكن شخصية هذه الحلقة مختلفة بشكل كبير، والمولى عز وجل جعله سبب فى إنقاذ حياتى مرتين، المرة الأولى فى 2015، وكان الغرض سحب الشحوم من الجسم، وعندما قمت بإجراء العملية حدث 50 ثقبا فى جدار المعدة، وأدى إلى تسمم وأصبحت الحالة خطيرة.

وأشار راتب أن تدهور حالتى الصحية وتسمم الغشاء البريتونى وقمت بالاستعداد للسفر إلى باريس، ولكن هناك مسئولا كبيرا علم بالحالة الصحية لى، ولكنه تحدث معى بإشارة هامة، وهى أن أتوجه إلى المستشفى الجوى، والتقيت هناك أ.د سليمان محمد سليمان والحمد لله كان له فضل وتأثير كبير فى حياتى، وهو شخصية وطنية، وهو رئيس أقسام الجراحة وجراحة الأورام بالمستشفى الجوى، ويتقلد العديد من المناصب الهامة فى مصر والعالم، وهو خير سفير للرحمة لمصر بالعالم، وأجرى العديد من العمليات النادرة وتناقلت أخباره وسائل الإعلام.

وتابع راتب أن د. سليمان قال لى لو سافرت باريس لأن تستطيع أن تصل لأن الحالة خطيرة والتسمم بالجسم نتيجة الثقوب وانهيار الغشاء البريتونى، ولابد فورا من دخول العمليات، وبالفعل امتثلت وقام بإجراء العملية وتابع حالتى حتى تماثلت للشفاء وأنقذ حياتى.

واوضح راتب أننى أقول شهادة للتاريخ أن أساتذة الطب فى مصر لا يضارعهم أفضل الأطباء فى العالم، وعندما سافرت للخارج أكد لى خبراء الطب أن ما قام به د. سليمان من معجزة حقيقية فى إنقاذ حياتى بفضل الله، ولن يستطيع أى دكتور مهما بلغت قدراته وكفاءته من إجراء هذه العملية بهذا النجاح والكفاءة، وهو وجه بشوش يُبشر بالخير ويعطى الامل لكل مريض.

وقال العالم والدكتور سليمان: إننى منذ أن رأيت حالة د. حسن راتب، شعرت بخطورة الموقف لأن انفجار الغشاء البريتونى لأكثر من 6 ساعات تكون نسبة الوفاة 60%، ود. حسن راتب كان متحملا لأكثر من يومين وأخذنا القرار السليم، الحمد لله، وتم إجراء العملية بسرعة شديدة لمواجهة الحالة، والحمد لله أن د. حسن راتب تحمل الألم وكان مؤمنا وصابرا، وظل مبتسما حتى دخوله غرفة العمليات، وأننى كنت أشعر بأن هناك من يساندنا فى العملية والحمد لله ودعوات الجميع كانت واضحة فى العملية وما تلاها.

وعقب د. حسن راتب عن سر ابتسامته فى ظل الحالة الخطرة أن هنا مقولة للشيخ الشعراوى فى ظل المحن تأتى المنح وأنا عندى حسن ظن بالله ورحمته، والحمد لله أننا نعيش فى نعم كثيرة، ولا نشعر بها وتأتى تلك المواقف لنشعر قيمة النعم وفضل الصحة والشفاء من الله عز وجل.

وأشار د. سليمان ان هناك شبه حالة انسداد فى الأمعاء بعد فترة كبيرة من إجراء العملية الأولى، وتم اتخاذ القرار بسرعة بإجراء عملية بشكل عاجل فى المعدة وعلاج الانسداد، والعملية أخذت وقتا طويلا جدا وحساسة للغاية نتيجة الالتهاب البريتونى، والحمد لله نجحت العملية وتمت الإشادة من جميع الخبراء فى العالم بالعلماء فى مصر وفى مقدمتهم الأطباء، والحمد لله بتوفيق من ربنا تم التدخل الجراحى.

وعقب د. حسن راتب أن من أهم ما خرجت به من هذه المحنة أن الصلة بالله والقرب من المولى عز وجل هو الذى أعاننى على مواجهة الألم، وكان قلبى مليئا بالأمل، وأتذكر قوله تعالى "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" وشعرت بقيمة نعمة الصحة، والتى بها نعم كثيرة جدا.

وتوجه راتب بالشكر إلى الدكتور إبراهيم كامل، وأنه دائم الدعاء لى، وأيضاً اللواء مراد موافى، والشكر القائمين على ادارة المستشفى الجوى على روعة هذا الصرح الطبي، والذى يعد وجهة مشرفة فى مصر، وهي نموذج طبى رائع وشهد لها الجميع داخل مصر وخارجها.

واختتم د. سليمان الحلقة برسالة شكر الى الله على ما أنعم به عليه، وأيضا لقائه بدكتور حسن راتب وهو مثقف وشخصية متميزة وسعدنا جدا وتشرفنا بتواجده فى الصرح الطبى المشتفى الجوى بمصر.

ويعرض البرنامج جزءاً من احتفالية سابقة بمناسبة شفاء د. حسن راتب بحضور الأمير منصور "رحمه الله" والذى جاء خصيصاً للاطمئنان على حالته الصحية ونخبة من الشخصيات العامة.

يذاع برنامج شخصيات فى حياتى فى العاشرة مساء غدا الجمعة ويعاد في الخامسة مساء السبت على شاشة المحور.



الدكتور سليمان محمد سليمان



د. حسن راتب والدكتور سليمان محمد سليمان (2)



د. حسن راتب والدكتور سليمان محمد سليمان