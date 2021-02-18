وزارة التعاون الدولي تطلق الاجتماعات التحضيرية للإعداد للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التاسعة والعشرين

• الدكتورة رانيا المشاط تعقد اجتماع تحضيري بحضور وزيري التجارة والصناعة والطاقة الأردنيين والوفد الفني للاتفاق على الوثائق المقترح توقيعها خلال اللجنة

• وزيرة التعاون الدولي تؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون على المستوى الثنائي والثلاثي بين مصر والأردن والعراق لتحقيق التكامل في المجالات ذات الأولوية

• وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية: رؤية مشتركة بين الجانبين الأردني والمصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين

• اجتماعات على مستوى الخبراء لبحث الملفات العالقة والإعداد للوثائق النهائية قبل انعقاد أعمال اللجنة العليا

انطلقت بمقر وزارة التعاون الدولي صباح اليوم، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التاسعة والعشرين، حيث اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية، مع المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردني، والمهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفني الأردني المرافق، وممثلي 9 وزارات وجهات حكومية مصري هي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدني والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للرقابة المالية .

وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في النصف الأول من مارس المقبل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

في بداية الاجتماع رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجانب الأردني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة على أهمية الاجتماع الوزاري التنسيقي واجتماعات الخبراء في الإعداد والترتيب لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والاتفاق على التفاصيل والملامح الفنية للوثائق المقترح توقيعها في شتى المجالات، لاستكمال مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين التي بدأت منذ ثامنينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة للجنة العليا المشتركة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، ساهمت في تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي في شتى المجالات.

وأكدت «المشاط»، على أهمية تفعيل آلية اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري بين ممثلي كافة الجهات لما لها من أثر كبير في حل أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، وبالتالي ضرورة الاتفاق على مواعيد محددة لانعقاد كافة اللجان الثنائية، مشيرة إلى أهمية وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، لكي يتم الاتفاق خلال اجتماع التعاون الثلاثي المزمع عقده على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة، على كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.

من ناحيتها، وجهت المهندسة مها علي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال والاستضافة، والتحضير على مستوى كافة الجهات المعنية لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، وكذلك بحث ملفات التعاون الثلاثي بين الأدرن ومصر والعراق في ضوء توجيهات قادة البلدان الثلاثة، والاجتماعات على مستوى الوزراء، متطلعة إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا منتصف مارس المقبل وفقًا لما تم التوافق عليه من قبل رئيسي وزراء البلدين، وأن يتم التوصل لرؤية مشتركة وواضحة في ملفات التعاون بين البلدين لإنجازها والتوقيع عليها خلال أعمال اللجنة بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين .

وبحث الجانبان المصري والأردني الوثائق ومجالات التعاون المقترحة في عدة قطاعات من بينها الري والإسكان والجمارك والتعاون الدولي والطيران والهجرة، كما تطرقت المباحثات إلى آليات ومشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في مجالات الربط الكهربائي، والبترول والغاز، والصحة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والتكامل الصناعي وغيرها.

وخلال الاجتماع تبادل ممثلو الوزارات المختلفة من الجانب المصري ونظرائهم من الجانب الأردني المناقشات والآراء والملاحظات حول الملفات العالقة والجوانب الفنية التي يجب إنجازها لإتمام كافة تفاصيل الوثائق المزمع التوقيع عليها قبل انعقاد أعمال اللجنة العليا، ومن المقرر أن يعقد الوفد الأردني اجتماعات ثنائية مع نظرائهم في الحكومة للاتفاق على آليات التعاون المشترك والموضوعات المقترحة خلال أعمال اللجنة العليا .

وتعتبر اللجان العليا المشتركة أحد أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزراي.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد التقت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني وسفير الأردن لدى القاهرة، خلال فبراير 2020، في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتعد اللجنة المصرية الأردنية أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

وجدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وتم توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتتواصل اللقاءات الثنائية بين مسئولي الدولتين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا .