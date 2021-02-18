وزير الزراعة يترأس الوفد المصري لاجتماعات مجلس محافظي الايفاد

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، اليوم، الخميس، الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي "الإيفاد" تحت عنوان "التنمية الريفية شرط أساسي للصمود العالمي"، وذلك خلال الفترة من ١٧ إلى ١٨ فبراير ٢٠٢١.



وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات من كل من جيلبير انغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجاو مانويل، رئيس جمهورية أنجولا، وكذلك عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ولويجي دي مايو، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية.

هذا وقد أكد القصير في كلمته التي سبق وتم إيداعها لدى الصندوق، اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير قطاع الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية في الاقتصاد القومي.

وقال إن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات كمشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والمشروع القومي الذي أطلقه الرئيس لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي من شأنه أن يغير وجه الحياة لأكثر من ٥٥ مليون مواطن من سكان الريف المصري وتحقق تنمية شاملة ومتكاملة لسكان المناطق الريفية في جميع المجالات، إضافة إلى دورها في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل في ٤٥٠٠ قرية في عشرين محافظة خلال ثلاث سنوات بما سيؤدي لحدوث طفرات حقيقية في معدلات التنمية بالقرية المصرية.



وخلال كلمته المرسله للصندوق، شدد السيد القصير على أن قطاع الزراعة المصري أثبت أنه قطاع مرن قادر على مواجهة الصدمات والتعامل معها واستيعابها.



وأثنى "القصير" على دور الصندوق في المساهمة في تطوير قطاع الزراعة، حيث يعتبر الايفاد أحد شركاء النجاح لوزارة الزراعة.

جدير بالذكر أن صندوق الايفاد يساهم في تمويل عدد كبير من المشاريع، ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم)، والذي تم اختياره من قبل الايفاد ليشارك كإحدى قصص النجاح لمشروعات الايفاد في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز المواءمة في المناطق الصحراوية (برايد).

وفي النهاية، تقدم وزير الزراعة باسمه واسم الحكومة المصرية بالشكر للصندوق على ما يقوم به من دعم ومساندة للمزارعين، خاصة صغار المزارعين، كما وجه الشكر لرئيس الايفاد ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالاجتماع.

هذا وقد حضر الاجتماع كل من: السفير هشام بدر، سفير مصر بروما، والأستاذ دكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو، المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس محافظي الإيفاد وافق بالإجماع على اختيار جيلبير انغبوا، رئيس وزراء توجو الأسبق والرئيس الحالي للصندوق لدورة جديدة في رئاسة الصندوق مدتها أربع سنوات.