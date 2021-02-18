حسين متولى: مجلس "الصحفيين" بحاجة لرؤية جديدة للعمل النقابي

قال الصحفي حسين متولى المرشح لعضوية مجلس النقابة فى التجديد النصفي المرتقب خلال مارس المقبل، إن أداء مجلس نقابة الصحفيين بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل النقابي تتماشي وظروف جائحة كورونا التى عطلت تواصله مع الجمعية العمومية بشكل نسبي، لافتا إلى ضرورة استماع المجلس لتصورات الزملاء حول سبل استعادة الدور المهني والخدمي معا.

وأضاف متولى خلال تصريحات صحفية ظهر اليوم الخميس، على هامش تقدمه للترشح لمقعد العضوية، أن وجود جمعية عمومية قوية خلف أعضاء المجلس الذين يحظون بثقة زملائهم مهم للغاية، مؤكدا حضوره مرشحا للعضوية بعد سنوات من سعيه فى خدمة الزملاء وذويهم فى ملفات شتى.

وتابع مرشح العضوية؛ "ركزت فى مراحل السعي لخدمة زملائي خلال السنوات الخمس الماضية على ملفات الإسكان والتمويل العقاري والثقافة، ولدي رؤية لتطوير هذا الدور عبر حزمة بروتوكولات توقعها النقابة مستقبلا مع عدد من مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية والخاصة، وجلب استحقاقات متراجعة خلال سنوات مضت، واستعادة حقوق ضاعت أو تأخرت خلال عقدين، وبالأخص فى ملفات التأمينات والمعاشات وعلاقلات الزملاء بمؤسساتهم، وحماية (استقلال الدور النقابي) فى خدمة حقوق الأعضاء القانونية".

واختتم حسين متولى، مؤكدا على حقه فى الترشح وحق الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى الاختيار، واستمراره فى سعيه لخدمة الزملاء بغض النظر عن النتيجة، مؤكدا وقوفه مجددا خلف كل زميل يحظى بتأييد الصحفيين، وهو مبدأ نقابي يفهمه ويطبقه كل واع بحقيقة العمل النقابي الطوعي، متمنيا أن تدير اللجنة المشرفة على الانتخابات المشهد كله فى أحسن صورة وضمان سلامة الزملاء الحضور.